Spitalul de copii cu o sala de asteptare cat o garsoniera refuza donatiile lui Codin Maticiuc. Explicatiile sunt halucinante

Codin Maticiuc a relatat cum ajutorul fundatiei sale a fost refuzat de managerul Spitalui Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj, Cornel Aldea. Explicatiile refuzului, conform afirmatiilor lui Maticiuc, sunt halucinante, in conditiile in care clujenii se plang de conditiile de aici. Codin Maticiuc a postat pe Facebook, un comentariu privind activitatea lui in cadrul Fundatiei Metropolis, mai exact in initiativa numita "#spitalepublicedinbaniprivati". Este vorba despre proiectul prin care sunt ... citeste toata stirea