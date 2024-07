Spitalul Judetean de Urgenta Cluj angajeaza! Peste 125 de posturi au fost scoase la concurs

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj organizeaza concurs in luna august pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui numar de 128 de posturi de personal medical, auxiliar, TESA si muncitori.Au fost scoase la concurs urmatoarele posturi:Asistent medical generalist - 46 de posturi. Cerinte: diploma de licenta in specialitate/ diploma de scoala sanitara postliceala cu diploma de bacalaureat, fara conditie de vechime;Moasa - 5 posturi. Cerinte: diploma de licenta in specialitate, fara ... citește toată știrea