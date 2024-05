Spitalul Militar Cluj ofera noi informatii despre starea lui Florin Piersic: Actorul s-a infectat cu stafilococ auriu, inainte de internare!

Spitalul Militar Cluj vine cu noi informatii referitoare la starea Florin Piersic, declarand ca actorul s-a infectat cu stafilococ auriu, inainte de internare. Aceasta declaratie vine dupa ce in spatiul public au aparut informatii cum ca actorul clujean s-ar fi infectat in spital."Pacientul Florin Piersic s-a prezentat in data de 17 aprilie cu o stare generala alterata in contextul unei septicemii. Simptomele au debutat cu trei zile anterior prezentarii la spital, conform declaratiilor ... citește toată știrea