Spitalul Pediatric Monobloc din Borhanci OSA se construiasca, spune Tise. Promis de ani de zile, acum abia s-a obtinut avizul de oportunitate

Spitalul Pediatric Monobloc de la Cluj ar urma sa fie construit in cartierul Borhanci, in sudul orasului Cluj-Napoca. Autorizatia de construire in vederea demararii lucrarilor de executie a fost emisa in 2022, de atunci insa nu s-a auzit prea multe despre acest proiect.Consiliul Judetean Cluj a obtinut avizul de oportunitate pentru edificarea spitalului."Obtinerea avizului de oportunitate este un pas esential pentru a putea avansa cu aceasta investitie, fiind, practic, o conditie care ... citește toată știrea