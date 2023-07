Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca primul spital regional va fi inaugurat cel mai probabil in 2027, fiind vorba despre cel din Iasi. Abia ulterior, va urma cel din Floresti, judetul Cluj, iar ultimul va fi cel din Craiova."Cand am venit la minister, erau in stadiile de stand-by, in luna noiembrie 2021, si aveam doar studiile de fezabilitate facute. Aici, la studii de fezabilitate, stam bine, avem o istorie lunga cu studii de fezabilitate. Am terminat cu studiile de ... citeste toata stirea