Spor natural negativ record pentru Cluj in februarie, cel mai mare din ultimii 10 ani exceptand anii de pandemie

Spor natural negativ record pentru Cluj in februarie, cel mai mare din ultimul deceniu exceptand anii de pandemie, conform datelor statistice.Astfel, datele de la Directia Judeteana de Statistica arata ca in februarie in Cluj s-a inregistrat nasterea a 428 copii, cu 104 copii mai putini decat in luna ianuarie 2024 si cu 18 copii in scadere fata de luna februarie 2023. Totodata, numarul deceselor consemnate in luna februarie 2024 a fost de 769, cu 63 decese mai putine decat in luna ianuarie ... citește toată știrea