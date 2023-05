Sporul natural al Clujului ramane negativ, chiar considerabil, pentru fiecare nastere sunt inregistrate 1,3 decese.In martie in Cluj s-au nascut peste cinci sute de copii, dar numarul deceselor a depasit 660, arata datele Directiei Judetene de Statistica. Mai exact, 513 nasteri si 664 decese inregistrate in martie la Cluj.In luna martie 2023 s-a inregistrat nasterea a 513 copii, cu 67 copii mai multi decat in luna februarie 2023 si cu opt copii mai multi decat in luna martie 2022. De ... citeste toata stirea