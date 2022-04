Sporul natural al judetului Cluj este negativ. Il luna februarie s-au inregistrat mai multe decese decat nasteri

Directia Judeteana de Statistica Cluj a declarat ca in luna februarie a anului 2022 numarul nasterilor inregistrate in judet a scazut fata de cel inregistrat in aceeasi luna aanului trecut. In luna februarie a acestui an s-au inregistrat nasterea a 489 copii, cu 32 copii mai putini decat in luna ianuarie 2022 si cu 20 copii mai multi fata de luna februarie 2021.Sporul natural (diferenta dintre numarul nascutilor-vii si numarul persoanelor decedate, in perioada de referinta) este negativ (-432), ... citeste toata stirea