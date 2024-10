Sporul natural negativ se adanceste la Cluj, inca o luna cu mai multe decese decat nasteri, diferenta e de peste doua sute.E vorba de luna august, pentru care Directia Judeteana de Statistica a publicat azi datele. Astfel, in luna august 2024 s-a inregistrat nasterea a 499 copii, cu 30 copii mai putini decat in luna iulie 2024 si cu 51 copii in scadere fata de luna august 2023. Numarul deceselor consemnate in luna august 2024 a fost de 710, cu 15 decese mai multe decat in luna ... citește toată știrea