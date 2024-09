Sprijin pentru zonele afectate de inundatii: Pompierii clujeni intervin in judetul Vaslui - VIDEO

In urma inundatiilor masive care au lovit sudul Moldovei, pompierii ISU Cluj au fost chemati sa ofere sprijin in judetul Vaslui.Mii de locuinte au fost afectate in regiune, sute de oameni evacuati iar 5 persoane si-au pierdut viata.,,In urma efectelor fenomenelor hidrometeorologice din data de 14.09.2024 si a prognozei hidrometeorologice pentru data de 15.09.2024, care vizeaza judetele Iasi si Vaslui, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Avram Iancu" al judetului Cluj va ... citește toată știrea