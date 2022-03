SRI a avertizat din 2017 despre pericolul Putin, dar nimeni nu a ascultat - VIDEO

Serviciul Roman de Informatii a dat publicitatii, de ziua sa, un film pe care l-a prezentat in 2017 comunitatii internationale de informatii, prin care avertiza in legatura cu pericolul pe care il reprezinta Vladimir Putin la adresa tarilor din estul Europei."Iata cum se vedea lumea prin ochii SRI, in urma cu 5 ani. Filmul de mai jos a fost prezentat comunitatii internationale de intelligence in anul 2017", este mesajul de introducere a filmului, pe care SRI l-a postat pe pagina sa de YouTube. ... citeste toata stirea