Stagiu militar voluntar pentru romanii cu varste intre 18 si 35 de ani. Dincu: Oamenii doresc sa aiba o pregatire militara minima

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus ca romanii cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani se vor putea inscrie intr-un stagiu militar voluntar, in care 4 luni vor sta in unitate.Vasile Dincu a vorbit, miercuri seara, despre proiectul unui stagiu militar voluntar. Ideea acestui stagiu a aparut dupa ce au fost observate in reactiile pe social media, unde expertii Ministerului Apararii au observat ca exista o dorinta a unor oameni de a avea o pregatire militara minima.