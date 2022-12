"Stai 3-4-5 ore sa astepti, cu copilul cu febra 39-40 si inca nu intri": Mama din Cluj, indignata de situatia de la UPU-Pediatrie

O clujeanca a lansat un apel disperat catre cei care pot face ceva pentru a schimba in bine sistemul medical clujean, in ceea ce priveste Unitatea de Primiri Urgente Copii."Dragi mamici, ce si cum putem face ca sa se deschida urgentele si din cadrul celorlalte pediatrii. Mi se pare imposibil sa stai 3-4-5 ore sa astepti, cu copilul cu febra 39-40 si inca sa nu intri. Oare domnilor Alin Tise sau Emil Boc nu se poate face ceva in privinta asta? Nu putem schimba ceva in acest sistem ca lucrurile ... citeste toata stirea