Primarita din Tureni, Daniela Manaila, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca pe traseul drumului expres care merge spre Autostrada Transilvania a fost gasit un document scris in limba romana, datat 1267, care atesta ca romanii sunt acolo de 700 de ani. Ei bine, e ca la Radio Erevan: e adevarat ca s-a descoperit documentul, dar nu in sapaturi, ci in arhive!Ce scria primarita Daniela Manaila pe Facebook: "Si inca ceva s-a mai descoperit: dovada ca aici traiesc romani de sute de ani. Arheologii ... citeste toata stirea