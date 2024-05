Statia de metrou din Manastur va fi la doar 2 m de un bloc subred. Clujenii pusi in pericol de proiectul fantasmagoric al lui Boc/Traseu ca in filmele SF

Metroul Clujului e cel mai fantasmagoric proiect pe care l-a avut orasul de pe Somes pana acum. In timp ce administratia Boc se lauda ca in urmatoarele 30 de zile incep lucrarile la metrou, locatarii unui bloc din Manastur se intreaba cum va rezista cladirea lor construita in anul 1977, daca statia viitorului metrou ar urma sa fie amplasata la 2 metri de blocul in care stau.Oamenii cer ca Primaria sa realizeze expertizele tehnice ale constructiilor aflate in incidenta viitoarelor lucrari la ... citește toată știrea