Statia de pe B-dul 21 Decembrie ramane in fata liceului Brassai Samuel! Viceprimarul Olah Emese a fost neputincioasa pe aceasta tema

Statia de autobuz de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 va ramane in fata Liceului Brassai Samuel, in ciuda opozitiei din partea conducerii unitatii de invatamant.Viceprimarul Clujului, Olah Emese (UDMR), a fost contactata de comunitatea maghiara pentru a muta statia si a nu distruge total intrarea in liceu, dar a fost neputincioasa in a-si impune punctul de vedere.Mutarea statiei de pe 21 Decembrie 1989 i-a infuriat pe cei de la Liceul Brassai Samuel: Statia este la un metru de poarta liceului ... citeste toata stirea