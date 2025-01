Statie de autobuz din Marasti, transformata in parcare de clientii unei farmacii din zona: "Calatorii sunt pusi in pericol"

In fiecare seara, dupa ora 19, statia de autobuz Crinului din Cluj-Napoca este transformata in parcare de clientii unei farmacii non-stop din zona. Din aceasta cauza, autobuzele nu mai pot opri in statie si sunt nevoite sa opreasca pe carosabil, in paralel cu masinile parcate ilegal.Mai multi clujeni sustin ca situatie creeaza riscuri pentru calatori, care trebuie sa urce sau sa coboare direct in strada, dar si pentru ceilalti participanti la trafic, nevoiti sa astepte pana cand calatorii ... citește toată știrea