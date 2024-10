Statie de productie a hidrogenului verde de peste 85,4 milioane lei, construita in doi ani la Cluj

Clujul urmeaza sa investeasca peste 85,4 milioane lei pentru amenajarea unei statii de producere a hidrogenului. Investitia a fost deja anuntata de primarul Emil Boc in contextul proiectului prin care municipalitatea doreste sa cumpere 25 de autobuze electrice cu hidrogen care sa circule in reteaua locala de transport public."Obiectivul este construirea unei noi capacitati in instalatii de electroliza pentru o statie de productie hidrogen verde si alimentarea cu hidrogen. Pe platforma ... citește toată știrea