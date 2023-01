Cluj-Napoca e cel mai mare municipiu din Romania, dupa Bucuresti, arata datele statistice publicate in aceasta dimineata.Exceptand municipiul Bucuresti, cel mai mare municipiu din Romania este Cluj-Napoca, care si-a pastrat aceasta pozitie in ultimii zece ani desi si-a redus populatia cu 37.978 de persoane, coborand la o populatie de 286.598 locuitori.Dar aceasta reducere trebuie privita dintr-o perspectiva mai ampla, luand in ... citeste toata stirea