Statistica sumbra: Peste 150 de copii si-au pierdut viata in accidente rutiere, in 2021, in Romania. Cat de important este scaunul auto

Peste 150 de copii si-au pierdut viata, in 2021, pe soselele de la noi din tara. Cei mai multi dintre ei nu erau asigurati intr-un scaun special. Este statistica sumbra care ne aminteste cat de importante sunt dispozitivele de siguranta. Doar in ultimele zile au avut loc patru accidente in care au fost implicati copii. O asociatie pentru siguranta auto a organizat un curs special, chiar intr-un centru comercial, ca sa le reaminteasca parintilor cum sa-i tina in siguranta pe micii pasageri.Anul ... citeste toata stirea