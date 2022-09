Statuia lui Avram Iancu, din centrul Turzii, a fost ridicata pentru a fi mutata

Statuia lui Avram Iancu, care era amplasata in centrul Turzii din anul 1998 (in locul fostei statui Lupa Capitolina, care ulterior a fost mutata in sensul giratoriu din Piata Romana), este mutata in aceste momente. Decizia administratiei locale a generat unele proteste din partea unor politicieni si a unor ONG-uri, in frunte cu Asociatia "Avram Iancu", care a finantat realizarea statuii.Nemultumirile erau legate de faptul ca mutarea statuii nu a fost aprobata printr-o hotarare de Consiliu ... citeste toata stirea