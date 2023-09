Stefania Gabriella Ferencz, secretar general in Ministerul de Interne, a fost eliberata din functie la cerere, incepand cu data de 1 septembrie, se arata intr-o decizie publicata in Monitorul Oficial. In decizie se mai arata ca Stefania Ferencz "preda lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu in termen de 3 zile" dupa 1 septembrie. ... citeste toata stirea