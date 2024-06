Steffi Graf si Andre Agassi au sosit la Cluj. "The legends are here!"

Steffi Graf si Andre Agassi au sosit la Cluj in urma cu putine momente, la intrarea la hotel au fost asteptati de fani, au dat autografe."The legends are here!", anunta organizatorii Sports Festival, unde diseara cei doi tenismeni au programat un meci la dublu, la ora 18, impotriva Simonei Halep si a lui Andrei Pavel.https://www.facebook.com/reel/1053972269477515/Graf si Agassi sunt cei mai faimosi soti din lumea tenisului. Au impreuna 30 de titluri de Grand Slam cucerite in probele ... citește toată știrea