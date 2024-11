Sterilizari gratuite pentru cainii si pisicile clujenilor, de azi.Anuntul vine de la Primaria Cluj-Napoca, dupa ce Consiliul Local a aprobat organizarea "Programului multianual de sterilizare gratuita a cainilor si pisicilor de rasa comuna si a metisilor acestora, cu stapan domiciliat in municipiul Cluj-Napoca". Programul e adresat clujenilor - cu domiciliul in Cluj-Napoca - ce detin animale de companie caini si pisici de rasa comuna in vederea prevenirii abandonului acestora.Programul se ... citește toată știrea