Stiai ca exista magazin ANAF in Cluj? Vezi de unde poti cumpara bunuri confiscate la preturi reduse

In Cluj exista un magazin ANAF de unde oamenii pot cumpara diverse bunuri la preturi reduse. Astfel de magazine exista in mai multe judete din Romania.In Cluj Napoca, magazinul se gaseste in Piata Avram Iancu, nr. 19. Gama produselor scoase la vanzare de ANAF este una extrem de variata. In multe judete exista magazine ANAF, dar foarte multi romani nu au habar de existenta acestora, noteaza turdanews.ro.Magazinele ANAF pot fi mana cereasca pentru iubitorii de chilipiruri, mai ales ca aici veti ... citeste toata stirea