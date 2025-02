Stirea cititorului: Caini "basculati" cu camioneta in zona Kaufland Turda

InTurda.ro: luni, 17 februarie 2025, aproximativ 15 caini au fost "basculati" dintr-o camioneta in zona Kaufland - Altex."Azi luni, 17 februarie 2025, in parcarea magazinului Kaufland un microbuz sau camioneta, a basculat in jur de 15 caini.Unele orase isi fac curatenie incercand cainii in microbuze si abandonand ui in alte orase. Cred asta s-a intamplat!Azi. In jurul orei 17 si 30, cam asa am vazut bietele patrupede dezorientate in parcarea Kaufland. Parca se intrebau, unde suntem, ce ... citește toată știrea