Stiri de Cluj, cel mai citit ziar local din Romania si in 2024: Record istoric de peste 46 de milioane de cititori unici in 2024! La multi ani, tuturor!

Stiri de Cluj, cel mai citit ziar local din Romania si in 2024: Record istoric de peste 46 de milioane de cititori unici! La multi ani, tuturor!Anul 2024 a fost unul extraordinar pentru Stiri de Cluj, publicatia care si-a consolidat statutul de lider absolut in randul ziarelor locale din Romania. Cu 46.391.498 de cititori unici in ultimele 12 luni, site-ul nostru a inregistrat cel mai mare trafic din istoria sa, de la infiintarea in 2009. Aceasta reprezinta o crestere impresionanta de 54,8% ... citește toată știrea