Stiri de Cluj sarbatoreste astazi 15 ani, cu aproape 150.000 de cititori unici ieri! De Ziua Alegerilor, cel mai citit ziar local din Romania. Multumim!

Stiri de Cluj sarbatoreste astazi 15 ani, cu aproape 150.000 de cititori unici ieri, de Ziua Alegerilor! Nu suntem perfecti, dar avem cititorii perfecti: peste 45 de milioane in ultimul an! Va multumim!Stiri de Cluj a fost infiintat in 2 decembrie 2009, si in cativa ani a devenit sursa principala de informare a clujenilor. Treptat, cu ajutorul Dvs, dupa doar trei ani, ne-am consolidat prima pozitie in randul site-urilor de stiri din judetul Cluj, iar mai apoi din Transilvania. In prezent, ... citește toată știrea