Stirile de pe vremuri la Gherla: oameni pacaliti cu o masinarie-minune, scandal mare la posta, oameni omorati de "Uraganul din Ardeal"

Se intamplau multe la Gherla si pe vremuri, chiar si cu 100 de ani in urma, potrivit stirilor aparute in ziarele din acele timpuri, la data de 10 iulie.O minciuna cat casa a lasat numerosi localnici fara bani, in 1904. Un scandal urias a lovit posta din oras in anul 1918, dupa ce in urma unor cercetari s-au descoperit mai multe lucruri in neregula. In 1925, furtunile care s-au abatut asupra zonei au produs mari pagube materiale, dar si umane. Fenomenul s-a repetat, in vara anului 1936. ... citeste toata stirea