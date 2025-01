Strada din Cluj, folosita drept pista de raliuri de soferii teribilisti! Clujenii se tem pentru vietile lor: ,,Confunda un drum din oras cu o autostrada"

Un clujean care locuieste pe strada Oasului din Cluj, spune ca o portiune din drum a inceput sa fie folosita pe post de pista de raliuri.Acesta mentioneaza ca soferii circula deseori cu viteza, dar fac si manevre extrem de periculoase in trafic, lucru care duce de multe ori la accidente.Clujeanul cere ca autoritatile locale sa trimita mai multe patrule in zona, intrebandu-se si daca n-ar fi eficienta instalarea unor limitatoare de viteza.,,Va scriu in legatura cu strada Oasului (sectorul de ... citește toată știrea