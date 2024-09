Strada din Cluj-Napoca, transformata intr-un cimitir auto. Parcarile si trotuarele sunt pline de masini dezmembrate si taxiuri stricate

Un clujean sustine ca strada Caracal din municipiul Cluj-Napoca a fost transformata intr-un cimitir auto. El a relatat ca problema persista de cativa ani, iar parcarile si trotuarele sunt pline ochi cu masini dezmembrate sau taxiuri stricate.Din acest motiv, cei care locuiesc pe strada Caracal au de suferit pentru ca parcarile publice sunt limitate in zona.Clujeanul este revoltat ca masinile dezmembrate si stricate stau pe domeniul public, in loc sa fie mutate in curtea service-ului din zona ... citește toată știrea