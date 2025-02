Strada Fabricii, aproape sa scape de casele de pariuri si de pacanele. Un proiect de lege care ar schimba fata Clujului

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta o mare parte dintre clujeni consta in casele de jocuri de noroc si in modul in care acestea schimba zona din jurul lor. Unele zone din Cluj-Napoca sunt pline de asemenea afaceri, dar conform unui proiect de lege depus in Parlament, acestea nu ar mai avea voie sa functioneze la parterele blocurilor, cum se intampla acum in majoritatea locatiilor, transmite Stiri pe Surse.Mai exact, operatorii economici nu vor mai obtine autorizatii de ... citește toată știrea