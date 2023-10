Strada Marginasa a fost asfaltata si la intersectia cu Platinia s-au demolat cateva case. Aceste lucrari trebuie sa fluidizeze traficul dinspre Zorilor spre Calea Motilor. Ei bine rezultatul se vede in poza de mai jos.Miercuri se circula bara la bara, iar noile lucrari au distrus viata locuitorilor din zona. "Strada Marginasa in urma finalizarii proiectului care viza "fluidizarea" traficului in zona...", a explicat cel care a postat fotografia."E imposibil de fluidizat traficul undeva, daca ... citeste toata stirea