Strada Razoare din Floresti va fi modernizata cu 3 milioane de lei! Bogdan Pivariu: "Noul Floresti are nevoie de astfel de proiecte!"

Strada Razoare din Floresti, din apropiere de VIVO, va fi modernizata si largita! Proiectul a fost scos la licitatie pentru 3.071.264,94 de lei. Investitia va duce la fluidizarea traficului in zona."Pe strada Razoare implementam un proiect care are ca scop desfiintarea sensului unic, de asemenea largirea intersectiei si largirea strazii care permite accesul la blocurile de deasupra acestei intersectii. Pe acest tronson am creat un trotuar tocmai pentru siguranta celor care locuiesc aici si ... citește toată știrea