Avand in vedere restrictiile de circulatie impuse cu ocazia organizarii pietei volante in zona Parcului Stadion, sambata - 29 iulie, in intervalul orar 05:00 - 16:00, circulatia rutiera va fi inchisa total pe Splaiul Independentei, de la Podul Napoca pana la intersectie cu str. George Cosbuc, anunta Primaria.Tramvaiele vor fi inlocuite cu autobuze. Acestea vor circula pe linia 101B Str. Bucium - P-ta Garii (traseu deviat in ambele sensuri din Splaiul Independentei pe Pod Garibaldi - P-ta 14 ... citeste toata stirea