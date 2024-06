Strada Uliului din Cluj-Napoca se prabuseste de tot: Imagini apocaliptice cu alte crapaturi din aceasta seara ale strazii care a luat-o la vale -FOTO

Strada Uliului din Cluj-Napoca se confrunta cu o noua catastrofa, dupa ce o alta portiune de drum a crapat in aceasta seara. Imagini apocaliptice surprind momentul in care o parte semnificativa a strazii a alunecat, lasand in urma un peisaj dezolant si periculos pentru locuitori.Locuitorii din zona sunt ingrijorati si cer interventia urgenta a autoritatilor pentru a preveni posibile accidente si a stabiliza terenul. "Este o situatie critica. In fiecare zi ne temem ca se va prabusi si mai ... citește toată știrea