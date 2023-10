Strainii vin cu miile in Cluj, un raport al Serviciului pentru Imigrari arata ca in primele noua luni din an in Cluj au fost emise peste 3.400 de permise de sedere pentru cetateni straini.Mai exact, conform raportului, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie politistii de imigrari din Cluj au emis 3.414 permise de sedere, dintre care 640 pentru strainii din Sri Lanka, 544 pentru cei din Nepal, 363 pentru strainii din India, 242 pentru cei din Bangladesh, iar diferenta pentru ... citeste toata stirea