Strainii vin la Cluj pentru servicii medicale mai ieftine! In Romania preturile sunt mult mai mici ca in Europa sau in Statele Unite

Din ce in ce mai multi straini aleg Romania pentru a-si efectua diverse tratamente medicale.Cei mai solicitati sunt medicii stomatologi si specialistii in chirugie estetica, strainii apeland la acesti experti din tara noastra, costurile fiind mult mai mici decat in clinicile din strainatate.In prima jumatate din 2024, 20.000 de straini au ajuns in Romania pentru servicii medicale, transmit reprezentantii Asociatiei Romane de Turism Medical.Clujul este una dintre destinatiile alese de multi ... citește toată știrea