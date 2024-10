Stranepotul lui David Sebestyen, care a cladit palatul din centrul Clujului unde functioneaza cinematograful Arta, isi lanseaza carte chiar in cinematograf.Lansarea are loc miercuri la ora 19, "Amintiri pe care nu le-am avut" de Andrei Sebestyen. "Am inceput aceste randuri cu un sentiment de frustrare, pentru ca mi-am cunoscut rudele nu atat direct, nu din povestirile parintilor sau ale bunicilor, ci mai degraba din documente ale vremii", spune autorul. "Supararea era cu atat mai mare cu cat ... citește toată știrea