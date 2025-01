Strazile din Clujul SMART, mai rau decat in sate! Clujenii sunt revoltati: "Nu avem asfalt, trotuare, iluminat public, canalizare"

Clujenii ce locuiesc in apropierea rezervatiei Fanatele Clujului - Coparsaie sunt revoltati din cauza infrastructurii rutiere care se degradeaza pe zi ce trece.In ciuda faptului ca exista multe locuinte in zona, oamenii sustin ca Primaria Cluj-Napoca nu a intervenit pentru modernizarea drumurilor, care au ramas neasfaltate si pline de noroi.In plus, clujenii din zona sustin ca, pe langa asfalt, lipsesc si trotuarele, iluminatul public sau sistemul de canalizare."Zona str. Fanatelor, una ... citește toată știrea