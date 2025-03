Strazile dintr-un cartier din Cluj, un dezastru! Locuitorii traiesc in praf si disperare: "Suntem de rasul orasului"

Locuitorii din cartierul Colonia Sopor se simt abandonati de catre autoritatile clujene, in conditiile in care se confrunta zilnic cu strazi sufocate de praf si lipsa totala de interes."Cu asta ne confruntam zilnic si nimanui nu-i pasa de noi. Suntem de rasul orasului. Trist e ca oricate rugaminai avem sa fim si noi luati in seama suntem ignorati", a spus clujeanul nemultumit.Desi cartierul a fost promovat ca "zona de dezvoltare moderna", realitatea din teren este cu totul alta: praf la ... citește toată știrea