Dupa un tur senzational prin numeroase orase ale tarii, Street Food Festival se intoarce in Cluj-Napoca, orasul care l-a consacrat pentru o editie de toamna care se anunta cel putin la fel de reusita precum cea din primavara. Zeci de food truck-uri cu delicatese din bucataria spaniola, mexicana, indiana, thailandeza, dar si autohtona ii asteapta pe gurmanzi in Iulius Parc, in perioada 28 septembrie - 1 octombrie. Pe langa experientele culinare, clujenii se vor bucura de muzica live, DJ sets, ... citeste toata stirea