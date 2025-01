Strigat de ajutor la Cluj! O mama lupta pentru viata fiului sau bolnav de cancer, petrecand ore in frig pentru donatii VIDEO

O mama lupta pentru viata fiului sau bolnav de cancer, petrecand ore in frig pentru donatii!Ea a fost surprinsa de un clujean in fata unui supermarket din Cluj-Napoca, alaturi de fiul sau, care se afla intr-un carucior cu rotile, el fiind bolnav de cancer.Stand in frig cu orele, doamna Violeta cere ajutorul clujenilor, printre lacrimi, pentru a aduna bani ca fiul ei sa fie operat. Ea are nevoie de 28.000 de euro pentru o operatie vitala a copilului sau, diagnosticat cu o forma rara si ... citește toată știrea