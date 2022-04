Structura anului scolar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial. Scoala va incepe pe 5 septembrie

Ordinul privind structura anului scolar 2022-2023 a fost publicat luni in Monitorul Oficial, iar acesta va avea 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2022 - 2023 incep la data de 5 septembrie 2022, scoala este organizata pe 5 "module de invatare" si are 5 vacante, prevede ordinul ministrului Educatiei.Elevii si copiii de gradinita vor incepe anul scolar viitor pe 5 septembrie 2022, potrivit structurii anului scolar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial, aprobata prin Ordinul ... citeste toata stirea