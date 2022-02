STS:Aproape trei sferturi dintre apelurile la numarul de urgenta 112 date anul trecut in Cluj au fost urgente reale, cel mai mare procent din tara

Aproape trei sferturi dintre apelurile la numarul de urgenta 112 date anul trecut in Cluj au fost urgente reale, cel mai mare procent din tara, dupa cum arata o analiza a Serviciului de Comunicatii Speciale publicata ieri.Anul trecut, 2021, este anul cu cele mai putine apeluri non-urgente de cand in Romania a fost implementat numarul unic de urgenta 112. Daca in anii 2004-2005, non-urgentele reprezentau peste 90% din totalul apelurilor, numarul acestora a scazut anul trecut pana la 40,73% - ... citeste toata stirea