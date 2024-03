Student in camin dealer de droguri, in camera sa a fost gasit peste un kilogram de cannabis si zeci de pastile de ecstasy si amfetamina, plus ciuperci halucinogene.Ieri un barbat a fost prins in flagrant delict, in timp ce ar fi detinut, in camera sa dintr-un camin studentesc din Cluj-Napoca, aproximativ 1,1 kilograme de canabis, 129 de comprimate de ecstasy, 80 de grame de amfetamina, aproximativ 500 de grame de substanta cristalina si ciuperci halucinogene, toate destinate comercializarii. ... citește toată știrea