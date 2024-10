Student traficant de droguri condamnat la ani grei de detentie de catre Tribunalul Cluj, vindea cannabis cu 50 lei gramul

Un traficant de droguri a fost condamnat la ani grei de detentie de catre Tribunalul Cluj in urma cu cateva zile.Mai exact, acesta a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc , un an pentru detinere de droguri de risc si mare risc pentru consum propriu si un an de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana aflat ... citește toată știrea