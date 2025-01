Studenta din Cluj, ingrozita de apa de la dusurile din camin: "Incepe sa imi fie frica pentru tatuajele mele/Nu imi mai recunosc parul"

O studenta din Cluj-Napoca s-a plans pe retelele de socializare ca este ingrijorata de apa din dusurile caminului in care locuieste. Tanara sustine ca apa ii afecteaza atat pielea, cat si parul, iar situatia a devenit atat de deranjanta incat nu mai stie ce solutii ar putea gasi."Stiu ca sunt probleme mai mari, dar am ajuns sa fiu foarte frustrata in legatura cu apa de la dusurile din camin (Cluj) si am nevoie fie sa ma plang, fie sa vad daca mai are cineva aceeasi problema.Apa de la dusuri ... citește toată știrea