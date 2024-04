Studentii clujeni de la UTCN, locul 2 la o competitie de design seismic din SUA. Profesor coordonator: "Studentii constientizeaza ca au toate cele necesare ca sa concureze de la egal cu studentii de la cele mai bune universitati din lume"

Studentii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca s-au clasat in acest an pe locul 2 la prestigioasa Seismic Design Competition, organizata in 2024 in Seattle, Washington, anunta echipa. Studentii de la Constructii si Arhitectura din Cluj au avut de ridicat o macheta-turn din lemn de balsa, care sa reziste la un "cutremur" simulat - un proiect practic de proiectare si constructie a unei cladiri care sa reziste la solicitari seismice. In drum spre casa, cu o escala la Istanbul, profesorul ... citește toată știrea