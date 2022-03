Studentii clujeni organizeaza un protest impotriva noii decizii de a reveni fizic la facultate

Intoarcerea in format fizic la facultate ii nemultumeste pe studentii din Cluj care isi doresc sa poata sa sustina cursurile si seminarile in format online. Dupa ce au inaintat o petitie prin care acestia cer ca orele sa se continue in format online, studentii s-au ganidit sa organizeze si un protest pasnic in fata sediului UBB in speranta ca parerea lor va fi auzita si ascultata.Reprezentantii Consiliului studentilor din Universitatea Babes-Bolyai (UBB) au precizat ca initiativa de a protesta ... citeste toata stirea